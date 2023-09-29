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У ДБР розповіли деталі здійснення підриву на військових складах у Чехії у 2014 році росіянами

У ДБР розповіли деталі здійснення підриву на військових складах у Чехії у 2014 році росіянами

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. ДБР у взаємодії зі службою кримінальної поліції Чеської Республіки довели причетність російських спецслужб до підриву на військових складах у Чехії у 2014 році. До реалізації були залучені відомі поціновувачі «Солберських шпилів» Анатолій Чепига та Олександр Мишкін, які під виглядом інспекторів Національної гвардії однієї з країн Близького Сходу проникли на склади та встановили вибухові пристрої. Про це повідомила речниця ДБР Тетяна Сапьян під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

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«ДБР повністю довело причетність російських спецслужб до вибухів у 2014-у військових складів у Чехії, де зберігалася зброя. ДБР у взаємодії із службою кримінальної поліції Чеської Республіки довели причетність російських спецслужб до цього підриву і встановлено, що для ослаблення військової допомоги ЗСУ з боку європейських країн генерал-майор Андрій Авер'янов отримав наказ від вищого керівництва росії здійснити теракт на території Чеської Республіки на складі, де відправки до України чекала досить велика партія зброї», - розповіла Сапьян.

За її словами, до реалізації тоді були залучені всім відомі поціновувачі «Солберських шпилів» Анатолій Чепига та Олександр Мишкін.

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«Цілю були склади компанії, яка зберігала зброю та боєприпаси на замовлення спецекспортерів України, зокрема, державної компанії України «Укрспецекспорт». Звичайно, усе це робилося для забезпечення потреб ЗСУ. Вороги ретельно продумали легенду, Чепига та Мишкін отримали інші прізвища, паспорти однієї з середньоазійських країн. Останній став Миколою Попа. Вони видавали себе за інспекторів Національної гвардії однієї з країн Близького Сходу, щоб проникнути на склади. Проте приїхали з росії, як завжди, туристами, і вже на місці вони стали «інспекторами» з дозволом відвідування складів», - сказала Сапьян.

Вона зазначила, що вони, перебуваючи на об'єктах, встановили спеціальні технічні пристрої дистанційної дії для здійснення вибухів, і після їх фізичного вильоту до москви 16 жовтня 2014 року вибухові пристрої було активовано.

«Інші закладки спрацювали трішки пізніше, й через дії диверсантів було знищено дуже багато тисяч артилерійських пострілів, зокрема 520 одиниць 152-міліметрових артилерійських пострілів, 3 341 одиниць 125-міліметрових артилерійських пострілів, 2 тис. одиниць 122-міліметрових артилерійських пострілів, 4 774 одиниці 120-міліметрових артилерійських пострілів та інші боєприпаси, які призначалися для використання і застосування ЗСУ», - сказала Сапьян.

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