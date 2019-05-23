В ГБР находятся более 11 тысяч уголовных производств

"За полгода у нас есть определенные цифры, которые свидетельствуют об эффективности нашей работы. У нас в настоящее время более 11 тыс. уголовных производств. У нас направлено в суд более 1150 обвинительных актов. Во многих из них уже есть обвинительные приговоры. Так, обвинительные приговоры вынесены в 115 уголовных производствах", - сказал Труба.

Напомним, 16 мая Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5395-д по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований. Одной из главных норм законопроекта является введение должности оперативного работника, разблокирует создания оперативных подразделений ГБР. Также законопроект уточняет перечень подразделений, которые могут осуществлять оперативно-розыскную деятельность, указали в Бюро.

В то же время, в части проведения конкурса на руководящие должности закон "О Государственном бюро расследований" остался в старой редакции - была исключена норма, которая передавала полномочия проводить конкурс на часть должностей от внешней комиссии к внутренним комиссий ГБР, добавили Бюро.