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У ДБР перебувають понад 11 тисяч кримінальних проваджень

У ДБР перебувають понад 11 тисяч кримінальних проваджень

Київ • УНН

 • 8354 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. У Державному бюро розслідувань наразі перебувають понад 11 тисяч кримінальних проваджень. Про це сказав журналістам у четвер директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.

"За півроку у нас є певні цифри, які свідчать про ефективність нашої роботи. У нас на цей час більше 11 тис. кримінальних проваджень. У нас скеровано до суду більше 1 150 обвинувальних актів. У багатьох з них вже є обвинувальні вироки. Так, обвинувальні вироки винесені у 115 кримінальних провадженнях", - сказав Труба.

Нагадаємо, 16 травня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №5395-д щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань. Однією з головних норм законопроекту є введення посади оперативного працівника, що розблоковує створення оперативних підрозділів ДБР. Також законопроект уточнює перелік підрозділів, які можуть здійснювати оперативно-розшукову діяльність, вказали у Бюро.

Водночас, у частині проведення конкурсу на керівні посади закон "Про Державне бюро розслідувань" залишився у старій редакції – було вилучено норму, яка передавала повноваження проводити конкурс на частину посад від зовнішньої комісії до внутрішніх комісій ДБР, додали у Бюро.

Українські Національні Новини

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