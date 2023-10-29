В Дагестане молодые люди пришли в отель, в котором якобы жили израильтяне
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В дагестанском городе Хасавюрте толпа молодых людей пришла к гостинице, в которой якобы живут беженцы из Израиля, имеющие близких в Дагестане. Об этом сообщили местные паблики и опубликовали видео, передает УНН.
Детали
Толпу молодчиков пришлось останавливать сотрудникам полиции. Силовики даже согласились запустить нескольких человек внутрь, чтобы они убедились, что никаких граждан Израиля в здании нет, там только туристы.
После этого толпа начала расходиться в другие части города.
Очевидцы пишут в соцсетях, что часть агрессивной толпы ушла в другую часть города в поисках евреев.
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