У Дагестані молодики прийшли до готелю, у якому нібито жили ізраїльтяни
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У дагестанському місті Хасавюрті натовп молодиків прийшов до готелю, у якому нібито живуть біженці з Ізраїлю, які мають близьких у Дагестані. Про це повідомили місцеві пабліки та опублікували відео, передає УНН.
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Натовп молодиків довелося зупиняти співробітникам поліції. Силовики навіть погодилися запустити кількох людей усередину, щоб вони переконалися, що жодних громадян Ізраїлю в будівлі немає, там лише туристи.
Після цього натовп почав розходитися в інші частини міста.
Очевидці пишуть у соцмережах, що частина агресивного натовпу пішла в іншу частину міста у пошуках євреїв.
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