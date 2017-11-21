В Чернобыльской АЭС появился Instagram

"Теперь мы в Instagram! Так сложилось, что далеко не все кадры входят в репортажей на Facebook или на нашем сайте. Площадка ЧАЭС охватывает 1,5 квадратных километра. На нем стоит около 250 зданий, где работает почти 2300 человек, которые ежедневно меняют лицо ЧАЭС. Все это - новые истории, которые появляются почти каждый день. Все их надо показать," - сообщили в пресс-службе.

Отметим, 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошли два тепловых взрыва, которые полностью разрушили реактор станции и вызвали значительное загрязнение окружающей территории радиоактивными веществами. В результате этой аварии было полностью эвакуировано население Припяти, Чернобыля и всех других населенных пунктов в радиусе 30 км вокруг станции, а сама авария является одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман этом во время заседания правительства сообщил о том, что Чернобыльская зона до 2020 года станет экологически безопасной территорией, а в дальнейшем там будет создан парк солнечной энергии.