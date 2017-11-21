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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 8446 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 41967 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 62959 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 70658 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 73278 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 60948 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 98705 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100710 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Чернобыльской АЭС появился Instagram

В Чернобыльской АЭС появился Instagram

Киев  •  УНН

 • 22119 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Пресс-служба Чернобыльской атомной электростанции создала аккаунт в социальной сети по обмену фотографиями Instagram, передает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook станции.

"Теперь мы в Instagram! Так сложилось, что далеко не все кадры входят в репортажей на Facebook или на нашем сайте. Площадка ЧАЭС охватывает 1,5 квадратных километра. На нем стоит около 250 зданий, где работает почти 2300 человек, которые ежедневно меняют лицо ЧАЭС. Все это - новые истории, которые появляются почти каждый день. Все их надо показать," - сообщили в пресс-службе.

Отметим, 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошли два тепловых взрыва, которые полностью разрушили реактор станции и вызвали значительное загрязнение окружающей территории радиоактивными веществами. В результате этой аварии было полностью эвакуировано население Припяти, Чернобыля и всех других населенных пунктов в радиусе 30 км вокруг станции, а сама авария является одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман этом во время заседания правительства сообщил о том, что Чернобыльская зона до 2020 года станет экологически безопасной территорией, а в дальнейшем там будет создан парк солнечной энергии.

Украинские Национальные Новости

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