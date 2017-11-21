У Чорнобильської АЕС з’явився Instagram

“Тепер ми у Instagram! Так склалося, що далеко не усі кадри входять до репортажів на Facebook чи на нашому сайті. Майданчик ЧАЕС охоплює 1,5 квадратних кілометра. На ньому стоїть близько 250 будівель, де працює майже 2300 людей, які щодня змінюють обличчя ЧАЕС. Усе це — нові історії, які з’являються майже кожного дня. Усі їх треба показати”, — повідомили в прес-службі.

Зазначимо, 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталось два теплових вибухи, які повністю зруйнували реактор станції і спричинили значне забруднення навколишньої території радіоактивними речовинами. Внаслідок цієї аварії було повністю евакуйовано населення Прип’яті, Чорнобиля та всіх інших населених пунктів у радіусі 30 км навколо станції, а сама аварія є однією з найбільших техногенних катастроф в історії людства.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман це під час засідання уряду повідомив про те, що Чорнобильська зона до 2020 року стане екологічно безпечною територією, а в подальшому там буде створено парк сонячної енергії.