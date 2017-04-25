Мощное землетрясение произошло в Чили

Так, в Чили произошло землетрясение магнитудой 7.1 балла. Отмечают, что городские власти прибрежного Вальпараисо объявили эвакуацию населения из-за угрозы цунами.

Впоследствии, после сообщения штаба ВМФ страны об отсутствии угрозы стихийного бедствия, эвакуация была отменена.

Также почувствовали толчки и в столице страны - городе Сантьяго. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Напомним, что в результате землетрясения в Иране погибли два человека.