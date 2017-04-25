Мощное землетрясение произошло в Чили
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Чили произошло землетрясение магнитудой 7.1 балла, сообщает УНН, со ссылкой на информационное агентство "Reuters".
Так, в Чили произошло землетрясение магнитудой 7.1 балла. Отмечают, что городские власти прибрежного Вальпараисо объявили эвакуацию населения из-за угрозы цунами.
Впоследствии, после сообщения штаба ВМФ страны об отсутствии угрозы стихийного бедствия, эвакуация была отменена.
Также почувствовали толчки и в столице страны - городе Сантьяго. Информации о жертвах и разрушениях нет.
Напомним, что в результате землетрясения в Иране погибли два человека.