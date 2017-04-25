Потужний землетрус стався у Чилі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Чилі стався потужний землетрус, магнітудою 7.1 бали, повідомляє УНН з посиланням на інформаційну агенцію "Reuters".
Так, у Чилі стався потужний землетрус, магнітудою 7.1 бали. Зазначають, що міська влада прибережного Вальпараїсо оголосила евакуацію населення через загрозу цунамі.
Згодом, після повідомлення штабу ВМФ країни про відсутність загрози стихійного лиха, евакуацію було скасовано.
Також відчули поштовхи і в столиці країни — місті Сантьяго. Інформації про жертв та руйнування немає.
Нагадаємо, що в наслідок землетрусу в Ірані загинули двоє людей.