В Черновцах также "заминировали" аэропорт

Отмечается, что около 11.42 поступило сообщение о том, что вблизи аэропорта "Черновцы" находится автомобиль со взрывчаткой. К счастью взрівчатку не нашли.

На время проверки эвакуировали около 30 человек.

Напомним, сегодня в милицию поступали сообщения о заминировании аэропортов Одессы , Винницы, и еще ряда городов.

Как писал УНН, 9 ноября в Киеве из-за угрозы взрыва на вход и выход закрыли столичную станцию метро "Дворец спорта".