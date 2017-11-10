В Черновцах также "заминировали" аэропорт
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Черновицкий аэропорт также проверяли на наличие взрывчатки, об этом УНН сообщили в пресс-службе местной полиции.
Отмечается, что около 11.42 поступило сообщение о том, что вблизи аэропорта "Черновцы" находится автомобиль со взрывчаткой. К счастью взрівчатку не нашли.
На время проверки эвакуировали около 30 человек.
Напомним, сегодня в милицию поступали сообщения о заминировании аэропортов Одессы , Винницы, и еще ряда городов.
Как писал УНН, 9 ноября в Киеве из-за угрозы взрыва на вход и выход закрыли столичную станцию метро "Дворец спорта".