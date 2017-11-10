У Чернівцях також "замінували" аеропорт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Чернівецький аеропорт також перевіряли на наявність вибухівки, про це УНН повідомили у прес-службі місцевої поліції.
Зазначається, що близько 11.42 надійшло повідомлення про те, що поблизу аеропорту "Чернівці" знаходиться автомобіль з вибухівкою. Наразі вибухівку не знайшли.
На час перевірки евакуювали близько 30 людей.
Нагадаємо, сьогодні до правоохоронців надходили повідомлення про замінування аеропортів Одеси, Вінниці, та ще ряду міст.
Як писав УНН, 9 листопада у Києві через загрозу вибуху на вхід та вихід закрили столичну станцію метро "Палац спорту".