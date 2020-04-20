В Черновцах мужчина стрелял из пистолета на улице
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Правоохранители обнаружили оружие во время реагирования на сообщения о выстрелах в спальном районе Черновцов. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.
20 апреля в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ивасюка в Черновцах неизвестный осуществляет выстрелы из неустановленного оружия.
Выехав на место происшествия, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции выяснила, что 37-летний местный житель несколько раз выстрелил из пистолета в землю. В результате стрельбы никто не пострадал.
Сотрудники полиции изъяли у мужчины оружие. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве в тот же день мужчина с окна квартиры стрелял в прохожих.