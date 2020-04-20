В Черновцах мужчина стрелял из пистолета на улице

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Правоохранители обнаружили оружие во время реагирования на сообщения о выстрелах в спальном районе Черновцов. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.