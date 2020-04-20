У Чернівцях чоловік стріляв з пістолета на вулиці

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Правоохоронці виявили зброю під час реагування на повідомлення про постріли в спальному районі Чернівців. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.