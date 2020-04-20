У Чернівцях чоловік стріляв з пістолета на вулиці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Правоохоронці виявили зброю під час реагування на повідомлення про постріли в спальному районі Чернівців. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.
20 квітня до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Івасюка в Чернівцях невідома особа здійснює постріли з невстановленої зброї.
Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції з'ясувала, що 37-річний місцевий житель декілька разів вистрілив з пістолета в землю. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.
Співробітники поліції вилучили у чоловіка зброю. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Києві того ж дня чоловік із вікна квартири стріляв у перехожих.