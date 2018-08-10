В Чернигове осудили трех военных за ограбление гражданского

Так, под процессуальным руководством военной прокуратуры Черниговского гарнизона Центрального региона Украины обеспечено досудебное расследование и поддержание публичного обвинения в уголовном производстве по обвинению трех военнослужащих одной из воинских частей в пгт Гончаровское Черниговской области.

"По результатам судебного рассмотрения 10 августа 2018 года, приняв во внимание доказательства, собранные военной прокуратурой Черниговского гарнизона, Деснянский районный суд г. Чернигов признал всех трех виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 186 ч. 2 Уголовного кодекса Украины. Суд назначил злоумышленникам в погонах конечное наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской батальоне сроком на 2 года (для действующего военнослужащего) и 1 года лишения свободы по каждому из оставшихся двух обвиняемых", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что 9 февраля 2017 года около 00:30 трое военнослужащих, находясь в Чернигове, действуя умышленно, по предварительному сговору, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, завладели мобильным телефоном и ювелирными изделиями из металла гражданского после того, как избили его, воспользовавшись своей численным превосходством. Пострадавший получил легкие телесные повреждения.

Напомним, на железнодорожном вокзале в Николаеве два пьяных морских пехотинца избили волонтера.