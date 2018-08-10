У Чернігові засудили трьох військових за пограбування цивільного
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Суд у Чернігові визнав трьох військовослужбовців винними у пограбуванні цивільного. Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, передає УНН.
Так, за процесуального керівництва військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України забезпечено досудове розслідування та підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням трьох військовослужбовців однієї з військових частин у смт Гончарівське Чернігівській області.
"За результатами судового розгляду 10 серпня 2018 року, взявши до уваги докази, зібрані військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону, Деснянський районний суд м. Чернігів визнав усіх трьох винними у скоєнні злочину, передбаченого ст. 186 ч. 2 Кримінального кодексу України. Суд призначив зловмисникам в погонах кінцеве покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні строком на 2 роки (для діючого військовослужбовця) та 1 року позбавлення волі щодо кожного з інших двох обвинувачених", - йдеться в повідомленні.
З'ясувалося, що 9 лютого 2017 року близько 00:30 троє військовослужбовців, перебуваючи в Чернігові, діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, заволоділи мобільним телефоном та ювелірними виробами з металу цивільного громадянина після того, як побили його, скориставшись своєю кількісною перевагою. Постраждалий отримав легкі тілесні ушкодження.
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