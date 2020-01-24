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В Чернигове разоблачили администратора сепаратистских групп в социальных сетях

Киев • УНН

 • 13676 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Правоохранители разоблачили и прекратили в Чернигове деятельность пророссийского агитатора, который распространял через соцсети сепаратистские материалы. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В Чернигове разоблачили администратора сепаратистских групп в социальных сетях

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель областного центра создавал и администрировал в соцсетях, в том числе запрещенных в нашей стране, сепаратистские группы и страницы. Агитатор, в частности, призвал к свержению конституционного строя, изменения границ территории и государственной границы Украины.

Для наполнения интернет-ресурсов злоумышленник использовал материалы из пропагандистских сайтов страны-агрессора и незаконных вооруженных формирований.

Во время обыска по месту жительства фигуранта дела сотрудники СБ Украины изъяли компьютеры и мобильные устройства с доказательствами осуществления сепаратистской деятельности.

Показательно, что агитатор уже имеет непогашенную судимость за совершение аналогичного преступления.

Следователями СБУ начато уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, правоохранители блокировали противоправную деятельность двух жителей Днепропетровской области, которые распространяли в социальных сетях антиукраинские материалы.

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