В Чернигове разоблачили администратора сепаратистских групп в социальных сетях
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Правоохранители разоблачили и прекратили в Чернигове деятельность пророссийского агитатора, который распространял через соцсети сепаратистские материалы. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель областного центра создавал и администрировал в соцсетях, в том числе запрещенных в нашей стране, сепаратистские группы и страницы. Агитатор, в частности, призвал к свержению конституционного строя, изменения границ территории и государственной границы Украины.
Для наполнения интернет-ресурсов злоумышленник использовал материалы из пропагандистских сайтов страны-агрессора и незаконных вооруженных формирований.
Во время обыска по месту жительства фигуранта дела сотрудники СБ Украины изъяли компьютеры и мобильные устройства с доказательствами осуществления сепаратистской деятельности.
Показательно, что агитатор уже имеет непогашенную судимость за совершение аналогичного преступления.
Следователями СБУ начато уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, правоохранители блокировали противоправную деятельность двух жителей Днепропетровской области, которые распространяли в социальных сетях антиукраинские материалы.