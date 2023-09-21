В Черкассах продолжается разбор завалов на месте вражеского удара: ГСЧС показала видео

Детали

По состоянию на 16:30, как сообщается, пострадали 11 человек и 13 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек.

Вывезено 228 тонн мусора. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В ГСЧС напомнили, что в результате ракетного удара по городу было разрушено здание отеля. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке, отметили в ГСЧС.

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