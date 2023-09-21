У Черкасах триває розбір завалів на місці ворожого удару: ДСНС показала відео
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. На місці ракетного обстрілу російських військ Черкас триває пошуково-рятувальна операція. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
Деталі
Станом на 16:30, як повідомляється, постраждало 11 осіб та 13 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 людину.
Вивезено 228 тонн сміття. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
У ДСНС нагадали, що внаслідок ракетного удару по місту була зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку, зазначили у ДСНС.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Атака рф на Черкаси: оприлюднили відео з бодікамер поліцейських з першими хвилинами після удару