У Черкасах триває розбір завалів на місці ворожого удару: ДСНС показала відео

Деталі

Станом на 16:30, як повідомляється, постраждало 11 осіб та 13 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 людину.

Вивезено 228 тонн сміття. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

У ДСНС нагадали, що внаслідок ракетного удару по місту була зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку, зазначили у ДСНС.

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