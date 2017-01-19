В Черкассах во время погружения 80-летняя женщина потеряла сознание
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Черкассах во время погружения 80-летняя женщина потеряла сознание, пенсионерку срочно госпитализировали в больницу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Черкасской области.
Событие произошло, когда она после совершения обряда погружения в воду, на пляже "Ривьера", вышла из воды на берег. Пройдя несколько метров женщине стало плохо и она потеряла сознание.
Спасатели положили женщину на специальные носилки и отнесли в теплую палатку, где ее срочно осмотрели работники "скорой медицинской помощи".
После оказания первой медицинской помощи, пострадавшую госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом сердечный приступ, "ишемическая болезнь сердца".