У Черкасах під час занурення 80-річна жінка втратила свідомість
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У Черкасах під час занурення 80-річна жінка втратила свідомість, пенсіонерку терміново госпіталізували до лікарні. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Черкаській області.
Подія сталася, коли жінка після здійснення обряду занурення у воду, на пляжі “Рів’єра, вийшла з води на берег. Пройшовши кілька метрів жінці стало зле і вона втратила свідомість.
Рятувальники поклали жінку на спеціальні ноші та віднесли до теплого намету, де її терміново оглянули працівники “швидкої медичної допомоги”.
Після надання першої медичної допомоги, постраждалу було госпіталізовано до лікарні з попереднім діагнозом серцевий напад, “ішемічна хвороба серця”.