В Чехии от коронавируса умерли 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Чехии от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 14 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Прага.
За минувшую субботу число заражений увеличилось на 262 человека и составляет 2689 случаев. Выздоровело 11 человек.
Всего в Чехии провели тестирование на коронавирус для 40700 человек. Население в стране – 10,6 млн человек.
Напомним, в Чехии зафиксировали первый смертельный случай от коронавируса неделю назад 22 марта.