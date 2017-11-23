В здании концертного зала взрывчатку не обнаружили

"Все чисто, взрывчатку не обнаружили", - сообщил корреспонденту представитель охраны.

Отметим, что после сообщения о заминировании эвакуировали около 600-700 человек. Их уже начали впускать на концерт, однако затем объявили об эвакуации из-за сообщения о "заминировании".

Сообщим, что на месте работала взрывотехническая служба, полиция и кинологи. Информация о заминировании не подтвердилась.

Напомним, сегодня вечером сообщили о "заминировании" концертного зала, где должен был начаться концерт всемирно известной группы Hurts.