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У будівлі концертного залу вибухівки не виявили

У будівлі концертного залу вибухівки не виявили

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У будівлі концертного залу Києва, де мав о 19.00 розпочатися концерт всесвітньо відомого гурту Hurts, вибухівки не виявили, передає кореспондент УНН.

"Все чисто, вибухівки не виявили", - повідомив кореспонденту представник охорони.

Зазначимо, що після повідомлення про замінування евакуювали близько 600-700 осіб. Їх уже почали впускати на концерт, проте потім оголосили про евакуацію через повідомлення про "замінування".

Повідомимо, що на місці працювала вибухотехнічна служба, поліція та кінологи. Інформація про замінування не підтвердилася.

Нагадаємо, сьогодні ввечері повідомили про "замінування" концертного залу, де мав розпочатися концерт всесвітньо відомого гурту Hurts.

Українські Національні Новини

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