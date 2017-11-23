У будівлі концертного залу вибухівки не виявили

"Все чисто, вибухівки не виявили", - повідомив кореспонденту представник охорони.

Зазначимо, що після повідомлення про замінування евакуювали близько 600-700 осіб. Їх уже почали впускати на концерт, проте потім оголосили про евакуацію через повідомлення про "замінування".

Повідомимо, що на місці працювала вибухотехнічна служба, поліція та кінологи. Інформація про замінування не підтвердилася.

Нагадаємо, сьогодні ввечері повідомили про "замінування" концертного залу, де мав розпочатися концерт всесвітньо відомого гурту Hurts.