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В Брюсселе из-за первоапрельской шутки задержали 100 человек

В Брюсселе из-за первоапрельской шутки задержали 100 человек

Киев  •  УНН

 • 15855 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Полиция применила водомет и слезоточивый газ для разгона многотысячной толпы в парке Буа-де-ла-Камбрия в Брюсселе. Несколько тысяч человек приехали туда, чтобы принять участие в концерте, проведение которого было анонсировано в соцсетях. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Что известно

Как отмечает агентство, анонимные организаторы мероприятия неоднократно сообщали, что концерт является первоапрельской шуткой. Несмотря на это в парке, по подсчетам местных СМИ, собрались около 5 тыс. человек.

Полиция в течение нескольких часов призвала собравшихся через громкоговорители покинуть парк, однако в ответ звучали оскорбительные лозунги, а также призывы — “Свободу!”

Около 18:00 по местному времени (19:00 по времени Киева) в парк были стянуты несколько грузовиков с полицейским спецназом, водомет и отряд конной полиции, после чего начался разгон собравшихся. Которые живут в парке люди начали забрасывать полицейских бутылками и камнями, в ответ стражи порядка применили спецсредства.

Детали

По данным телеканала VRT, полиция задержала около 100 человек, ранения получили несколько десятков человек. Reuters сообщает, что в ходе столкновений пострадали как минимум двое гражданских лиц, в том числе одна женщина, которую сбил полицейский конь. Представитель полиции сообщила агентству, что трое полицейских получили ранения, четверо были арестованы.

Прокуратура Брюсселя начала расследование, чтобы выяснить, кто стоит за публикацией о проведении концерта в соцсетях. Мэр Брюсселя Филипп Клоуз заявил о том, что он понимает, что людям нужно подышать свежим воздухом, но такие сборы недопустимы.

Контекст

Столкновение гражданских и полиции в Брюсселе состоялось на фоне третьей волны пандемии коронавируса COVID-19, которая была объявлена властями в конце марта. С 26 марта правительство усилил карантин, действующий в стране с октября. На данный момент в стране закрыты все школы и дошкольные учреждения, рестораны, бары и непродовольственные магазины, а также все развлекательные, культурные и большая часть спортивных учреждений. Масочный режим и правила социального дистанцирования обязательные повсеместно, как в помещениях, так и на улице. Необязательные поездки за границу запрещены как минимум до 18 апреля, в том числе в соседние государства Евросоюза. По всей стране действует комендантский час с 00:00 до 05:00, в столице — с 22:00 до 06:00.

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