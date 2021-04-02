У Брюсселі через першоквітневий жарт затримали 100 осіб

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Поліція застосувала водомет і сльозогінний газ для розгону багатотисячного натовпу в парку Буа-де-ла-Камбрія в Брюсселі. Кілька тисяч людей приїхали туди, щоб взяти участь в концерті, проведення якого було анонсовано в соцмережах. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Що відомо

Як зазначає агентство, анонімні організатори заходу неодноразово повідомляли, що концерт є першоквітневим жартом. Незважаючи на це в парку, за підрахунками місцевих ЗМІ, зібралися близько 5 тис. осіб.

Поліція протягом декількох годин закликала присутніх через гучномовці покинути парк, однак у відповідь звучали образливі гасла, а також заклики — “Свободу!”

Близько 18:00 за місцевим часом (19:00 за часом Києва) в парк були стягнуті декілька вантажівок з поліцейським спецназом, водомет і загін кінної поліції, після чого почався розгін присутніх. Які живуть в парку люди почали закидати поліцейських пляшками і камінням, у відповідь правоохоронці застосували спецзасоби.

Деталі

За даними телеканалу VRT, поліція затримала близько 100 осіб, поранення отримали кілька десятків людей. Reuters повідомляє, що в ході зіткнень постраждали як мінімум двоє цивільних осіб, в тому числі одна жінка, яку збив поліцейський кінь. Представник поліції повідомила агентству, що троє поліцейських отримали поранення, четверо людей були заарештовані.

Прокуратура Брюсселя почала розслідування, щоб з’ясувати, хто стоїть за публікацією про проведення концерту в соцмережах. Мер Брюсселя Філіп Клоуз заявив про те, що він розуміє, що людям потрібно подихати свіжим повітрям, але такі збори неприпустимі.

Контекст

Зіткнення цивільних і поліції в Брюсселі відбулося на тлі третьої хвилі пандемії коронавірусу COVID-19, яка була оголошена владою в кінці березня. З 26 березня уряд посилив карантин, діючий в країні з жовтня. На даний момент в країні закриті всі школи і дошкільні заклади, ресторани, бари і непродовольчі магазини, а також всі розважальні, культурні та більша частина спортивних установ. Масковий режим і правила соціального дистанціювання обов’язкові повсюдно, як в приміщеннях, так і на вулиці. Необов’язкові поїздки за кордон заборонені як мінімум до 18 квітня, в тому числі в сусідні держави Євросоюзу. По всій країні діє комендантська година з 00:00 до 05:00, в столиці — з 22:00 до 06:00.

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