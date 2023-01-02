В Брянской области рф поврежден объект энергоснабжения - российский губернатор

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"Сегодня утром украинский БПЛА совершил атаку на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество", - написал он.

Напомним

В соцсетях появилась информация о взрыве в районе аэродрома "Балтимор" в российском Воронеже.