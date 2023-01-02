В Брянской области рф поврежден объект энергоснабжения - российский губернатор
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Губернатор Брянской области россии Александр Богомаз заявляет, что якобы украинский беспилотник повредил объект энергоснабжения в Климовском районе области, пишет УНН со ссылкой на Telegram Богомаза.
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"Сегодня утром украинский БПЛА совершил атаку на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество", - написал он.
Напомним
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