У Брянській області рф пошкоджений об'єкт енергопостачання - російський губернатор

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"Сьогодні вранці український БПЛА здійснив атаку на Климовський район. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби. Внаслідок завданого удару пошкоджено об'єкт енергопостачання, у селищі відсутня електрика", - написав він.

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У соцмережах з'явилася інформація про вибух в районі аеродрому "Балтімор" в російському Воронежі.