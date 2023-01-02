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У Брянській області рф пошкоджений об'єкт енергопостачання - російський губернатор

У Брянській області рф пошкоджений об'єкт енергопостачання - російський губернатор

Київ • УНН

 • 1097571 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Губернатор Брянської області росії Олександр Богомаз заявляє, що нібито український безпілотник пошкодив об'єкт енергопостачання у Климовському районі області, пише УНН з посиланням на Telegram Богомаза.

Цитата

"Сьогодні вранці український БПЛА здійснив атаку на Климовський район. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби. Внаслідок завданого удару пошкоджено об'єкт енергопостачання, у селищі відсутня електрика", - написав він.

Нагадаємо 

У соцмережах з'явилася інформація про вибух в районі аеродрому "Балтімор" в російському Воронежі.

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