У Брянській області рф пошкоджений об'єкт енергопостачання - російський губернатор
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Губернатор Брянської області росії Олександр Богомаз заявляє, що нібито український безпілотник пошкодив об'єкт енергопостачання у Климовському районі області, пише УНН з посиланням на Telegram Богомаза.
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"Сьогодні вранці український БПЛА здійснив атаку на Климовський район. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби. Внаслідок завданого удару пошкоджено об'єкт енергопостачання, у селищі відсутня електрика", - написав він.
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