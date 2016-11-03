В Броварах построят новую сеть дождевой канализации

"Речь идет о строительстве сети дождевой канализации от улицы Киевской, по улицам Армии УНР (Таращанской) и Анатолия Луценко (Богунской) до очистных сооружений (ДОС-1). Сейчас договор на строительство находится в Броварской государственной администрации. После его подписания, исполнители готовы сразу приступить к строительству. Ожидается, что договор будет подписан на следующей неделе ", - сообщили в Броварской городской администрации.