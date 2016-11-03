У Броварах побудують нову мережу дощової каналізації
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Проект нової дощової каналізації міста Бровари проходить нині останні погодження в міській адміністрації, повідомляє УНН.
“Йдеться про будівництво мережі дощової каналізації від вулиці Київської, по вулицях Армії УНР (Таращанської) і Анатолія Луценка (Богунської) до очисних споруд (ДОС-1). Нині договір на будівництво знаходиться у Броварській державній адміністрації. Після його підписання, виконавці готові одразу приступити до будівництва. Очікується, що договір буде підписано на наступному тижні”, - повідомили в Броварській міській адміністрації.