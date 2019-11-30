В британском порту задержали судно с крымчанами на борту
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В британском Портленде задержали судно "Джирех" (Jireh) с крымчанами, которое шло под флагом Нигерии, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС и посольство России в Великобритании.
Посольство идентифицировало крымчан как российских граждан. Об этом они написали в Twitter.
"В настоящее время мы выясняем обстоятельства инцидента", — говорится в сообщении российской дипмиссии.
Международная федерация транспортных рабочих (ITF) разбирается в ситуации, сообщила ТАСС инспектор организации в Новороссийске Ольга Ананьина. По ее словам, судно, на борту которого находятся девять крымчан, задержали 26 ноября. Корабль перегоняли из Норвегии в Сенегал.
"Два месяца им не платят зарплату, долг порядка 35 тысяч долларов", — отметила она.
Инспектор рассказала, что нигерийская компания-владелец выходит на связь, однако не предпринимает никаких действий по выплате задолженности по зарплате, а также не обеспечивает судно продовольствием и питьевой водой. Она отметила, что экипажу помогают местные благотворительные организации.
В течение двух месяцев экипажу не платили зарплату и им пришлось ограничить себя в воде и еде. Судно задержали в Портленде еще 27 ноября.
Напомним, украинские моряки судна "Иван Голубец" вернулись домой.