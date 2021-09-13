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В Британии стартовали испытания нового теста для ранней диагностики рака

В Британии стартовали испытания нового теста для ранней диагностики рака

Киев  •  УНН

 • 19304 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) объявила о начале масштабного испытания новой системы анализов крови компании Grail для ранней диагностики более 50 видов рака. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в исследованиях примут участие около 140 тыс. добровольцев. По словам представителя компании Grail, тест под названием Galleri позволяет выявлять изменения ДНК на ранних стадиях заболевания раком. Это даст возможность выявить новообразование до появления симптомов у человека и значительно повысить эффективность лечения.

“Тест может стать прорывом для ранней диагностики рака, и мы рады возглавить это важное исследование, — отметил профессор онкологии Королевского колледжа Лондона Питер Сасиени, который является руководителем программы исследований. — Нам необходимо тщательно изучить тест Galleri, чтобы выяснить, может ли он значительно снизить количество раковых заболеваний, диагностируемых на поздней стадии”.

Дополнение

В случае успешного завершения данного исследования Национальная служба здравоохранения Великобритании планирует продолжить его и привлечь к 2024 и 2025 годам еще около 1 млн человек для участия в исследовании. Первоначальные результаты ожидаются к 2023 году.

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