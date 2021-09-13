У Британії стартували випробування нового тесту для ранньої діагностики раку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS) оголосила про початок масштабного випробування нової системи аналізів крові компанії Grail для ранньої діагностики більше 50 видів раку. Про це в понеділок повідомило агентство Reuters, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що в дослідженнях візьмуть участь близько 140 тис. добровольців. За словами представника компанії Grail, тест під назвою Galleri дозволяє виявляти зміни ДНК на ранніх стадіях захворювання на рак. Це дасть можливість виявити новоутворення до появи симптомів у людини і значно підвищити ефективність лікування.
“Тест може стати проривом для ранньої діагностики раку, і ми раді очолити це важливе дослідження, — зазначив професор онкології Королівського коледжу Лондона Пітер Сасіені, який є керівником програми досліджень. — Нам необхідно ретельно вивчити тест Galleri, щоб з’ясувати, чи може він значно знизити кількість ракових захворювань, діагностованих на пізній стадії”.
Доповнення
У разі успішного завершення даного дослідження Національна служба охорони здоров’я Великої Британії планує продовжити його і залучити до 2024 і 2025 років ще близько 1 млн осіб для участі в дослідженні. Початкові результати очікуються до 2023 року.