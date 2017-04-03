В БПП заявили, что В.Гонтарева продолжает работать

"Что касается Национального банка Украины. Валерия Гонтарева прекрасный руководитель НБУ, она остается работать. Вообще это искаженная сегодня информация (о том, что В.Гонтарева написала заявление об увольнении - ред.) ", - сказал А.Герасимов.

В свою очередь представитель Президента в ВР Ирина Луценко подчеркнула, что В.Гонтарева устраивает и фракцию, и коалицию, и правительство, и Президента.

"Валерия Гонтарева продолжает работать на своей должности", - резюмировала И.Луценко.

Ранее нардеп И.Луценко заявила, что В.Гонтарева написала заявление об отставке.

Впрочем, в Национальном банке Украины не подтвердили информацию об отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой.