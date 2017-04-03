В БПП заявили, что В.Гонтарева продолжает работать
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева не писала заявление об отставке и продолжает работать. Об этом сказал сегодня журналистам новоизбранный председатель фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов, передает корреспондент УНН.
"Что касается Национального банка Украины. Валерия Гонтарева прекрасный руководитель НБУ, она остается работать. Вообще это искаженная сегодня информация (о том, что В.Гонтарева написала заявление об увольнении - ред.) ", - сказал А.Герасимов.
В свою очередь представитель Президента в ВР Ирина Луценко подчеркнула, что В.Гонтарева устраивает и фракцию, и коалицию, и правительство, и Президента.
"Валерия Гонтарева продолжает работать на своей должности", - резюмировала И.Луценко.
Ранее нардеп И.Луценко заявила, что В.Гонтарева написала заявление об отставке.
Впрочем, в Национальном банке Украины не подтвердили информацию об отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой.