У БПП заявили, що В.Гонтарева продовжує працювати
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Голова Національного банку України Валерія Гонтарева не писала заяву про відставку і продовжує працювати. Про це сказав сьогодні журналістам новообраний голова фракції “Блоку Петра Порошенка” Артур Герасимов, передає кореспондент УНН.
“Що стосується Національного банку України. Валерія Гонтарева прекрасний керівник НБУ, вона залишається працювати. Взагалі це перекручена сьогодні інформація (про те, що В.Гонтарева написала заяву про звільнення — ред.)”, — сказав А.Герасимов.
У свою чергу представник Президента у ВР Ірина Луценко наголосила, що В.Гонтарева влаштовує і фракцію, і коаліцію, і уряд, і Президента.
“Валерія Гонтарева продовжує працювати на своїй посаді”, — резюмувала І.Луценко.
Раніше нардеп І.Луценко заявила, що В.Гонтарева написала заяву про відставку.
Втім у Національному банку України не підтвердили інформацію щодо відставки голови НБУ Валерії Гонтаревої.