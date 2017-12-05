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В БПП призвали Лещенко, Найема и Залищук покаяться за участие в акциях Саакашвили

В БПП призвали Лещенко, Найема и Залищук покаяться за участие в акциях Саакашвили

Киев  •  УНН

 • 15030 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Совет фракции Партии "Блок Петра Порошенко" обращается к членам фракции Светлане Залищук, Сергею Лещенко, Мустафе Найем, которые были соорганизаторами и активными участниками так называемых акций протеста под руководством Михаила Саакашвили и призвали их покаяться и признать свою ошибку, передает УНН со ссылкой на пресс -службу БПП.

"Мы требуем публично объяснить всему украинскому обществу, избирателям, которые отдали за вас свои голоса, свою позицию и мотивацию при подстрекательстве украинских граждан к акциям протеста, организованным за украденные у граждан деньги", - говорится в обращении Совета фракции БПП к нардепам.

В БПП добавили, что оценку антигосударственной деятельности Саакашвили и его команды вскоре даст украинский суд.

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"Своих коллег мы призываем покаяться и признать свою ошибку ... Мы также обращаемся к Светлане Залищук, Сергею Лещенко и Мустафе Найему дать показания правоохранительным органам, которые помогут быстрее завершить следствие и привлечь всех к ответственности", - говорится в обращении.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

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