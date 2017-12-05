У БПП закликали Лещенка, Найєма та Заліщук покаятись за участь в акціях Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Рада фракції Партії “Блок Петра Порошенка” звертається до членів фракції Світлани Заліщук, Сергія Лещенка, Мустафи Найєма, які були співорганізаторами та активними учасниками так званих акцій протесту під керівництвом Міхеїла Саакашвілі і закликали їх покаятись і визнати свою помилку, передає УНН із посиланням на пресс-службу БПП.
“Ми вимагаємо публічно пояснити всьому українському суспільству, виборцям, які віддали за вас свої голоси, свою позицію і мотивацію при підбурюванні українських громадян до акцій протесту, що були організовані за вкрадені у громадян гроші”, — йдеться у зверненні Ради фракції БПП до нардепів.
У БПП додали, що оцінку антидержавницької діяльності Саакашвілі та його команди невдовзі дасть український суд.
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“Своїх колег ми закликаємо покаятись і визнати свою помилку... Ми також звертаємось до Світлани Заліщук, Сергія Лещенка та Мустафи Найєма надати свідчення правоохоронним органам, які допоможуть якнайшвидше завершити слідство і притягнути всіх причетних до відповідальності”, — йдеться у зверненні.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.