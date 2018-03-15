В БПП убеждены, что Савченко завербовали во время заключения в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Народного депутата Украины Надежду Савченко завербовали еще во время того как она находилась в российской тюрьме. Такое мнение в эфире программы “Право на власть” высказал народный депутат Украины от БПП Иван Винник, сообщает УНН.
“Я глубоко убежден в том, что Надежда Савченко была завербована, когда была в тюрьме Российской Федерации. Потому что, например, не вернули же Украине Сенцова до сих пор. Наверное, Сенцов не сломался, а к Надежде был найден подход и ее вернули”, — сказал он.
Как сообщал УНН, нардеп сказал, когда в Раде будут голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Савченко.