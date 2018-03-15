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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 24467 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 39361 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 44337 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 93381 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 87018 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103122 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110099 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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В БПП убеждены, что Савченко завербовали во время заключения в РФ

В БПП убеждены, что Савченко завербовали во время заключения в РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Народного депутата Украины Надежду Савченко завербовали еще во время того как она находилась в российской тюрьме. Такое мнение в эфире программы “Право на власть” высказал народный депутат Украины от БПП Иван Винник, сообщает УНН.

“Я глубоко убежден в том, что Надежда Савченко была завербована, когда была в тюрьме Российской Федерации. Потому что, например, не вернули же Украине Сенцова до сих пор. Наверное, Сенцов не сломался, а к Надежде был найден подход и ее вернули”, — сказал он.

Как сообщал УНН, нардеп сказал, когда в Раде будут голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Савченко.

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