У БПП переконані, що Савченко завербували під час ув’язнення в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Народного депутата України Надію Савченко завербували ще під час того як вона перебувала у російській в’язниці. Таку думку в ефірі програми “Право на владу” висловив народний депутат України від БПП Іван Вінник, повідомляє УНН.
“Я глибоко переконаний у тому, що Надія Савченко була завербована, коли була у в’язниці Російської Федерації. Тому що, наприклад, не повернулись ж Україні Сєнцова досі. Напевно, Сєнцов не зламався, а до Надії було знайдено підхід і її повернули”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, нардеп сказав, коли в Раді голосуватимуть за зняття депутатської недоторканності із Савченко.