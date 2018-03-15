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У БПП переконані, що Савченко завербували під час ув’язнення в РФ

У БПП переконані, що Савченко завербували під час ув’язнення в РФ

Київ • УНН

 • 18782 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Народного депутата України Надію Савченко завербували ще під час того як вона перебувала у російській в’язниці. Таку думку в ефірі програми “Право на владу” висловив народний депутат України від БПП Іван Вінник, повідомляє УНН.

“Я глибоко переконаний у тому, що Надія Савченко була завербована, коли була у в’язниці Російської Федерації. Тому що, наприклад, не повернулись ж Україні Сєнцова досі. Напевно, Сєнцов не зламався, а до Надії було знайдено підхід і її повернули”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, нардеп сказав, коли в Раді голосуватимуть за зняття депутатської недоторканності із Савченко.

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