В Болгарии экс-депутата обвиняют в шпионаже в пользу России
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Болгарии бывшего депутата парламента от "Болгарской социалистической партии" Николая Малинова обвиняют в шпионаже в пользу России и отмывании денег для российских организаций. Об этом сообщил генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Болгарский генпрокурор отметил, что Малинову грозит от 5 до 15 лет тюрьмы. 10 сентября подозреваемого отпустили под залог в 25 000 евро, запретив покидать территорию страны.
Малинова обвиняют в принятии денег за передачу болгарских государственных тайн двум российским организациям - "Сообществе "Двуглавый орел" и "Русском института стратегических исследований".
Цацаров утверждает, что информация, которую он передавал, имела прямое отношение к национальной безопасности Болгарии.
По данным болгарских прокуроров, Малинов отмывал деньги через возглавляемую им неправительственную организацию "Национальное движение "Русофилы".
В связи с этим делом власти Болгарии наложила 10-летний запрет на въезд Леониду Решетникову, бывшему агенту советской и российской иностранной разведки, который ушел в отставку в 2009 году в звании генерал-лейтенанта.
Решетников свободно владеет болгарским и сербским языками и был председателем "Российского института стратегических исследований" в 2009-2017 годах. Эта же организация, по мнению американских чиновников, могла разрабатывать стратегию манипулирования результатами выборов президента США в 2016 году в пользу Дональда Трампа.
Напомним, посольство РФ отреагировало на заявление об оккупации СССР Болгарии.