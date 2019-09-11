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6 марта, 17:12 • 119282 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 14:10 • 117124 просмотра

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В Болгарии экс-депутата обвиняют в шпионаже в пользу России

В Болгарии экс-депутата обвиняют в шпионаже в пользу России

Киев  •  УНН

 • 9605 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Болгарии бывшего депутата парламента от "Болгарской социалистической партии" Николая Малинова обвиняют в шпионаже в пользу России и отмывании денег для российских организаций. Об этом сообщил генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Болгарский генпрокурор отметил, что Малинову грозит от 5 до 15 лет тюрьмы. 10 сентября подозреваемого отпустили под залог в 25 000 евро, запретив покидать территорию страны.

Малинова обвиняют в принятии денег за передачу болгарских государственных тайн двум российским организациям - "Сообществе "Двуглавый орел" и "Русском института стратегических исследований".

Цацаров утверждает, что информация, которую он передавал, имела прямое отношение к национальной безопасности Болгарии.

По данным болгарских прокуроров, Малинов отмывал деньги через возглавляемую им неправительственную организацию "Национальное движение "Русофилы".

В связи с этим делом власти Болгарии наложила 10-летний запрет на въезд Леониду Решетникову, бывшему агенту советской и российской иностранной разведки, который ушел в отставку в 2009 году в звании генерал-лейтенанта.

Решетников свободно владеет болгарским и сербским языками и был председателем "Российского института стратегических исследований" в 2009-2017 годах. Эта же организация, по мнению американских чиновников, могла разрабатывать стратегию манипулирования результатами выборов президента США в 2016 году в пользу Дональда Трампа.

Напомним, посольство РФ отреагировало на заявление об оккупации СССР Болгарии.

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