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11 марта, 13:14 • 107060 просмотра

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В Беларуси задержали оппозиционера В.Некляева

В Беларуси задержали оппозиционера В.Некляева

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Правоохранительные органы Беларуси в ночь на субботу, 25 марта, задержали Владимира Некляева, одного из лидеров оппозиционного Белорусского национального конгресса, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

Милиция сняла политика в Бресте с поезда, которым он возвращался на родину из Варшавы, где принимал участие в дискуссии в польском сейме по ситуации в Беларуси. Политик призвал превратить День Воли в "Марш рассерженных белорусов" и выразить протест социально-экономической политике Минска.

Протестные акции, приуроченные ко Дню Воли, одним из организаторов которых является В.Некляев, должны состояться сегодня в крупных городах страны.

 

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