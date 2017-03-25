В Беларуси задержали оппозиционера В.Некляева

Милиция сняла политика в Бресте с поезда, которым он возвращался на родину из Варшавы, где принимал участие в дискуссии в польском сейме по ситуации в Беларуси. Политик призвал превратить День Воли в "Марш рассерженных белорусов" и выразить протест социально-экономической политике Минска.

Протестные акции, приуроченные ко Дню Воли, одним из организаторов которых является В.Некляев, должны состояться сегодня в крупных городах страны.