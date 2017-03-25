У Білорусі затримали опозиціонера В.Некляєва

Міліція зняла політика в Бресті з поїзда, яким він повертався на батьківщину з Варшави, де брав участь у дискусії в польському сеймі щодо ситуації в Білорусі. Політик закликав перетворити День Волі в “Марш розсерджених білорусів” та висловити протест соціально-економічній політиці Мінська.

Протестні акції, приурочені до Дня Волі, одним із організаторів яких є В.Некляєв, повинні відбутися сьогодні у великих містах країни.