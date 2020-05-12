В Беларуси посреди мая выпал снег
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Беларуси во многих городах сегодня, 12 мая, выпал снег, местами до одного сантиметра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Белтелерадиокомпанию.
“Сегодня во многих городах страны, в том числе в Гродно, выпал снег. На некоторых метеостанциях зафиксировано образование снежного покрова до одного сантиметра. Температура воздуха ночью опустилась до минусовых значений. По словам синоптиков, влияние на погоду оказали контрастные атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Европы”, - сообщили в СМИ.
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Также уточняется, что эпицентр циклона находился над Баренцевым морем.
Напомним, сегодня в Украине от 7° до 26° тепла, в Карпатах ожидается мокрый снег.
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Май 12.05.2020 А снег идёт... #беларусь #природа #весна #май #снег #belarus #morning #spring #nature #flowers #snow