У Білорусі в середині травня випав сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У Білорусі в багатьох містах сьогодні, 12 травня, випав сніг, місцями до одного сантиметра. Про це повідомляє УНН з посиланням на Білтелерадіокомпанію.
"Сьогодні в багатьох містах країни, в тому числі в Гродно, випав сніг. На деяких метеостанціях зафіксовано утворення снігового покриву до одного сантиметра. Температура повітря вночі опустилася до мінусових значень. За словами синоптиків, вплив на погоду мали контрастні атмосферні фронти і нестійка повітряна маса, що надходить з півночі Європи", - повідомили в ЗМІ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Карпатах випало 15 см снігу
Також уточнюється, що епіцентр циклону знаходився над Баренцевим морем.
Нагадаємо, сьогодні в Україні від 7° до 26° тепла, в Карпатах очікується мокрий сніг.
Ось вона весна яка. # весна # Білорусь # Гродно # ранок # сніг #spring #morning #snow #Belarus #Grodno
Сніг в травні місяці Одягайтеся тепліше і бережіть себе - сьогодні погода не балує. # 12мая # весна2020 # сніг # полоцк # беларусь
Травня 12.05.2020 А сніг іде ... # беларусь # природа # весна # травня # сніг #belarus #morning #spring #nature #flowers #snow