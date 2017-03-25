В Беларуси во время акций ко Дню воли задержали 25 журналистов - ассоциация

"По состоянию на 18:30 25 марта известно, что задерживались как минимум 25 человек. 20 освобождены. Остаются задержанными Денис Ивашин (сайт InformNapalm), Александр Борозенко ("Белсат") Дмитрий Коренко (независимый журналист, местонахождение неизвестно) Антон Карлинер - (фотограф)", - говорится в сообщении.

Указано, что не могут найти британского журналиста Филиппа Ворвика. "Информации ни о его задержании, ни о том, где он и что с ним, нет", - добавили в ассоциации.

Кроме того отмечается, что в Витебске остается задержанным Артем Сизинцав ("Радио Рация"), а в Гомеле - Лариса Щиракова.

По данным общественной организации "Центр гражданских свобод" в Facebook, только в Минске 25 марта, по разным данным, было задержано около 1000 человек.

Напомним, оппозиция попыталась провести запрещенный марш в Минске.