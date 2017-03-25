У Білорусі під час акцій до Дня волі затримали 25 журналістів - асоціація
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Щонайменше 25 журналістів затримали в суботу в Білорусі під час акцій до Дня волі, більшість з них вже звільнено. Про це повідомляє Білоруська асоціація журналістів, передає УНН.
"Станом на 18:30 25 березня відомо, що затримувалися як мінімум 25 людей. 20 звільнені. Залишаються затриманими: Денис Івашин (сайт InformNapalm); Олександр Борозенко ("Белсат"); Дмитро Коренко (незалежний журналіст, місця перебування невідоме); Антон Карлінер - (фотограф)", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що не можуть знайти британського журналіста Філіпа Ворвіка. "Інформації ані про його затримання, ані про те, де він і що з ним, немає", - додали в асоціації.
Крім того зазначається, що у Вітебську залишається затриманим Артем Сізінцав ("Радіо Рація"), а в Гомелі - Лариса Щиракова.
За даними громадської організації "Центр громадянських свобод" у Facebook, лише в Мінську 25 березня, за різними даними, було затримано близько 1000 осіб.
Нагадаємо, опозиція спробувала провести заборонений марш у Мінську.