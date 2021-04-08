В Белом доме отрицают обсуждения бойкота Олимпиады в Пекине

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 44751 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 62952 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107855 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143581 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194981 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193144 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279156 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 326847 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157843 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143140 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авария в центре Мангайма: двое людей погибли, 25 раненых, подозреваемый арестован

Авария в центре Мангайма: двое людей погибли, 25 раненых, подозреваемый арестован

3 марта, 15:37 • 28298 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 106240 просмотра
Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

3 марта, 17:08 • 24051 просмотра
При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

3 марта, 17:27 • 23486 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

20:31 • 27909 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 326847 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 280266 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 435510 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 401431 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 384621 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 106240 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 186193 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214375 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194309 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 279156 просмотра
Актуальное
В Белом доме отрицают обсуждения бойкота Олимпиады в Пекине

В Белом доме отрицают обсуждения бойкота Олимпиады в Пекине

Киев  •  УНН

 • 20639 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. США не обсуждают бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине из-за возможных нарушенияйправ человека. Об этом 7 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает УНН со ссылкой на Reuters и "Радио Свобода".

Что известно

Псаки подчеркнула, что позиция Вашингтона по этому вопросу “не изменилась”.

Этот комментарий противоречит высказываниям представителя Госдепартамента Неда Прайса. Днем ранее в беседе с журналистами он сообщил, что американские власти размышляет, стоит пропустить Олимпийские игры в Китае. По его словам, решение планируется принять совместно с союзниками Соединенных Штатов.

Что предшествовало

Несколько республиканцев призвали администрацию Джо Байдена к такому шагу из-за отношения китайских властей к уйгурам и репрессиям против активистов в Гонконге.

Во время первой пресс-конференции в должности президента сам Джо Байден обозначил курс на соперничество с правительствами Китая и России, он обвинил в авторитаризме и попытках подорвать демократию во всем мире. Против китайского правительства выступили и крупнейшие частные компании США, обвинив власти КНР в использовании труда заключенных на хлопковом предприятии. В ответ китайские телеканалы начали скрывать западные бренды одежды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олимпиада-2020: из-за введения режима ЧП в Осаке — изменен часть эстафеты огня Игр в Токио

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян предостерег США от политизации спорта и зимней Олимпиады в Пекине. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался против возможного бойкота соревнований.

Контекст

Ранее Европейский союз впервые за последние 30 лет ввел санкции против Китая за нарушение прав мусульман-уйгуров. К ограничениям присоединились Великобритания, США и Канада.

В конце февраля нижняя палата канадского парламента признала геноцидом действия китайских властей по уйгуров, казахов и представителей других тюркоязычных народов.

На протяжении последних месяцев правозащитники и общественные деятели в Европе все настойчивее обращают внимание на многолетние нарушения прав человека в автономном Синьцзян-Уйгурском районе. Речь идет о произвольных задержания, пытки и навязывании политической идеологии. Для этого, как отмечает телеканал “Евроньюс”, китайские власти использует созданные в Синьцзяне “трудовые лагеря” для “перевоспитания”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы