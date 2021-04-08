У Білому домі заперечують обговорення бойкоту Олімпіади в Пекіні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. США не обговорюють бойкот зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні через ймовірні порушення прав людини. Про це 7 квітня заявила речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє УНН із посиланням на Reuters та "Радіо Свобода". 

Що відомо

Псакі наголосила, що позиція Вашингтона з цього питання “не змінилася”.

Цей коментар суперечить висловлюванням речника Держдепартаменту Неда Прайса. Днем раніше в бесіді з журналістами він повідомив, що американська влада розмірковує, чи варто пропустити Олімпійські ігри в Китаї. За його словами, рішення планується ухвалити спільно з союзниками Сполучених Штатів.

Що передувало

Кілька республіканців закликали адміністрацію Джо Байдена до такого кроку через ставлення китайської влади до уйгурів і репресії проти активістів у Гонконзі.

Під час першої пресконференції на посаді президента сам Джо Байден позначив курс на суперництво з урядами Китаю і Росії, які він звинуватив в авторитаризмі та спробах підірвати демократію у всьому світі. Проти китайського уряду виступили і найбільші приватні компанії США, звинувативши владу КНР у використанні праці в’язнів на бавовняному підприємстві. У відповідь китайські телеканали почали приховувати західні бренди одягу.

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Офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь застеріг США від політизації спорту і зимової Олімпіади в Пекіні. Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах висловився проти можливого бойкоту змагань.

Контекст

Раніше Європейський союз уперше за останні 30 років запровадив санкції проти Китаю через порушення прав мусульман-уйгурів. До обмежень приєдналися Велика Британія, США і Канада.

Наприкінці лютого нижня палата канадського парламенту визнала геноцидом дії китайської влади щодо уйгурів, казахів і представників інших тюркомовних народів.

Упродовж останніх місяців правозахисники і громадські діячі в Європі все наполегливіше звертають увагу на багаторічні порушення прав людини в автономному Сіньцзян-Уйгурському районі. Ідеться про довільні затримання, тортури і нав’язуванні політичної ідеології. Для цього, як відзначає телеканал “Євроньюс”, китайська влада використовує створені в Сіньцзяні “трудові табори” для “перевиховання”.

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