В Берлине расписали красной краской мемориал советской армии

Детали

В российском посольстве заявили, что это произошло 7 апреля. Сообщается, что посольство россии в ФРГ проинформировало немецкие правоохранительные органы, направили ноту протеста в МИД ФРГ с "требованием устранить последствия атаки вандалов" в частности.

В частности, советский мемориал замазали красной краской, а также сделали несколько надписей. На фотографиях видны надписи на английском "Зачем?", "Украинская кровь на российских руках", а также "Путин = Сталин".

Дополнение

В Латвии небоскребам изменили название на Zunda Towers, вместо использования в названии буквы, которую используют российские оккупанты для обозначения своей техники.