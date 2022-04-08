У Берліні розписали червоною фарбою меморіал радянської армії

Деталі

У російському посольстві заявили, що це сталося 7 квітня. Повідомляється, що посольство росії у ФРН проінформувало німецькі правоохоронні органи, направили ноту протесту в МЗС ФРН із "вимогою усунути наслідки атаки вандалів" зокрема.

Зокрема, радянський меморіал замазали червоною фарбою, а також зробили кілька написів. На фотографіях видно написи англійською "Навіщо?", "Українська кров на російських руках", а також "Путін = Сталін".

Доповнення

У Латвії хмарочосам змінили назву на Zunda Towers, замість використання у назві літери, яку використовують російські окупанти для позначення своєї техніки.