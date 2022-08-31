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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Бердянске возле штаба коллаборантов "хлопок" – СтратКом ВСУ

Киев • УНН

 • 162603 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Сегодня утром во временно захваченном Бердянске Запорожской области возле штаба коллаборантской организации "Мы вместе с россией", которая активно участвует в подготовке к псевдореферендуму, что-то взорвалось. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram, пишет УНН.

В Бердянске возле штаба коллаборантов "хлопок" – СтратКом ВСУ

Цитата

"Оккупированный Бердянск. Возле штаба коллаборантской организации "Мы вместе с россией", которая активно участвует в подготовке к псевдореферендуму, сегодня утром что-то взорвалось. Информации о пострадавших нет. Похоже, кто-то неудачно выбросил окурок", - говорится в сообщении.

Дополнение

"Заместитель начальника ГАИ", коллаборант Александр Колесников умер от ранений, полученных в результате взрыва во временно захваченном Бердянске Запорожской области.

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