В Бердянске возле штаба коллаборантов "хлопок" – СтратКом ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Сегодня утром во временно захваченном Бердянске Запорожской области возле штаба коллаборантской организации "Мы вместе с россией", которая активно участвует в подготовке к псевдореферендуму, что-то взорвалось. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram, пишет УНН.
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"Оккупированный Бердянск. Возле штаба коллаборантской организации "Мы вместе с россией", которая активно участвует в подготовке к псевдореферендуму, сегодня утром что-то взорвалось. Информации о пострадавших нет. Похоже, кто-то неудачно выбросил окурок", - говорится в сообщении.
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"Заместитель начальника ГАИ", коллаборант Александр Колесников умер от ранений, полученных в результате взрыва во временно захваченном Бердянске Запорожской области.