В Бердянске возле штаба коллаборантов "хлопок" – СтратКом ВСУ

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"Оккупированный Бердянск. Возле штаба коллаборантской организации "Мы вместе с россией", которая активно участвует в подготовке к псевдореферендуму, сегодня утром что-то взорвалось. Информации о пострадавших нет. Похоже, кто-то неудачно выбросил окурок", - говорится в сообщении.

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"Заместитель начальника ГАИ", коллаборант Александр Колесников умер от ранений, полученных в результате взрыва во временно захваченном Бердянске Запорожской области.